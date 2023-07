Lippi: "Chi vincerà lo Scudetto? Dico le solite note"

"Della Samp mi piace tutto. Mi piace il suo allenatore, Andrea Pirlo, un ragazzo fantastico che saprà trasmettere le sue idee alla squadra e ai giocatori".

TuttoNapoli.net

Intervistato da PrimoCanale, Marcello Lippi ha parlato del ritorno in panchina in Italia di Andrea Pirlo, che allenerà la Sampdoria: "Della Samp mi piace tutto. Mi piace il suo allenatore, Andrea Pirlo, un ragazzo fantastico che saprà trasmettere le sue idee alla squadra e ai giocatori. E’ chiaro che ci sarà da faticare, da soffrire; ma Pirlo è una persona di grande qualità, intelligenza, sensibilità. Farà sicuramente bene. Sono convinto che Andrea riuscirà a costruire una bella squadra per risalire subito. Lo Scudetto in Serie A? Dico le solite note. Ma pensiamo allo Scudetto della B...".