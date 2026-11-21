Llorente sul Napoli: "Alcuni giocano tanto da parecchio tempo, non è semplice"

Fernando Llorente parla del futuro di Kevin De Bruyne al Napoli, delle difficoltà degli azzurri e della corsa Champions. Le sue parole a Il Mattino.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli continua a far discutere. Il centrocampista belga, protagonista di una stagione complicata, si trova davanti a valutazioni importanti per il prosieguo della propria carriera. A parlare della sua situazione è stato Fernando Llorente, ex attaccante azzurro e della Juventus, intervistato da Il Mattino a margine della manifestazione Padelness e Sport, in corso a Napoli. L'ex centravanti spagnolo ha affrontato diversi temi, dal futuro del belga alle difficoltà della squadra partenopea, soffermandosi anche sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Llorente consiglia De Bruyne: "Deve conoscere le sue condizioni fisiche"

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista riguarda Kevin De Bruyne, chiamato a decidere come proseguire la propria carriera dopo una stagione condizionata dalle difficoltà fisiche. Llorente, interrogato su quale consiglio darebbe al centrocampista belga, ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente le proprie condizioni prima di prendere una decisione definitiva. "Ha già fatto una carriera straordinaria. Bisognerebbe conoscere le sue condizioni fisiche e capire quanta voglia abbia ancora di continuare a dare il meglio. Uno che ha fatto quello che ha fatto lui può avere ancora voglia di restare protagonista e raggiungere grandi obiettivi. Dipende da come si sente e da quello che desidera. Sarà lui a scegliere".

Llorente sul Napoli: "È un momento difficile, ma può ancora arrivare tra le prime quattro"

L'ex attaccante ha analizzato anche il momento attraversato dal Napoli, chiamato a reagire dopo un periodo complicato sul piano dei risultati. "È un momento difficile, soprattutto per la Juventus, da cui ci si aspetta tanto. È un club importantissimo, abituato a vincere. Quando giocavo io ho conquistato due scudetti della serie di nove titoli consecutivi. Anche il Napoli arriva da anni straordinari, con gli ultimi due scudetti. Ma non è facile continuare a vincere sempre". Llorente ha poi evidenziato come gli infortuni e il rendimento altalenante di alcuni giocatori abbiano inciso sul percorso degli azzurri. "Alcuni giocatori disputano tantissime partite da anni e mantenere certi rendimenti non è semplice". Nonostante le difficoltà, lo spagnolo ritiene che la squadra partenopea possa ancora raggiungere l'obiettivo Champions. "Il Napoli aveva un'opportunità pazzesca a Porto, ma alla fine è stata una partita molto brutta. Rimane comunque una grande squadra, che deve lottare per qualificarsi almeno tra le prime 24".