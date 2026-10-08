Lobotka dice tutto: "Si gioca troppo, visto quanti infortuni?"

Stanislav Lobotka torna dagli impegni con la Slovacchia con tanti minuti nelle gambe e la consapevolezza di dover affrontare immediatamente un altro tour de force con il Napoli. Intervistato da Sport24, il centrocampista azzurro ha parlato apertamente della fatica provocata da un calendario che lascia pochissimo spazio al recupero.

Conseguenza delle sue considerazioni, dice, anche gli infortuni che colpiscono molte squadre, Napoli compreso: "Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi, come Slovacchia, non abbiamo 40-50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni. Si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male”.