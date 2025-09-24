Maccarone su Lucca: "Attaccante completo, l’arrivo di Hojlund lo aiuterà molto per un motivo"

vedi letture

Massimo Maccarone, ex attaccante di Siena, Parma e Middlesbourgh è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”: “Ho visto la partita tra Napoli e Pisa e personalmente avrei dato più il primo rigore che il secondo. Il primo fallo di mano di ieri si vedeva chiaramente che non era volontario. Io capisco un giocatore che allarga il braccio e tocca palla, ma anche sul secondo, è una palla che rimbalza prima sulla gamba e poi sul braccio, sono dinamiche di gioco. In una frazione di secondo- - un giocatore non può pensare di dover togliere la mano.

Lucca? Per me è un attaccante completo, lo seguo da quando era a Pisa perché andavo spesso a vedere le partite abitando lì vicino, mi incuriosiva come giocatore, ne parlavano bene già tre anni fa se non di più. Ci avevo già visto qualcosa in più rispetto agli altri. Ha tanti margini di crescita, quest’anno gioca in un contesto diverso rispetto ad Udine. È normale che abbia bisogno di tempo, aveva davanti un giocatore come Lukaku che fa goal in ogni modo. È normale che prendersi le responsabilità di una squadra che ha già vinto lo Scudetto e deve puntare a vincerlo di nuovo non è semplice. L’arrivo di Hojlund lo aiuterà molto perché gli toglie delle responsabilità. Dall’abbraccio di ieri con Conte ho capito che il mister ci tiene tanto a lui. Ha tutte le carte in regola per fare bene sia da titolare che da subentrato. Non mi aspettavo di mettere il Milan tra le squadre più in forma del torneo per come era partito alla prima giornata, pensavo avesse gli stessi problemi dell’anno scorso. Invece Allegri è un allenatore che è riuscito a tenere il gruppo, a farlo star bene e a fargli capire il potenziale. Sarà un bel campionato, ci sono svariate squadre forti, alcune sono partite bene altre, secondo me, torneranno col tempo. Sarà un campionato equilibrato fino alla fine con tante squadre che lottano. Ogni partita sia con le squadre che puntano all’Europa, sia con le altre non è mai scontata, la partita col Pisa lo insegna. Anche l’anno scorso il Napoli ha sofferto con le piccole soprattutto a fine campionato”.