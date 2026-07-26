Allegri accolto dal coro 'Chi non salta è juventino', ADL: "Si è molto divertito"

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Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sull'accoglienza riservata a Massimiliano Allegri ieri sera nel corso della presentazione della squadra.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Terzo Tempo Calcio dal ritiro di Dimaro, soffermandosi anche sull'accoglienza riservata a Massimiliano Allegri ieri sera nel corso della presentazione della squadra:

"L’entusiasmo per Allegri era anche ovvio, parliamo di un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, gli hanno cantato anche ‘chi non salta juventino è’. Lui si è molto divertito. Prima di andare alla Juventus con Pirlo portò uno scudetto al Milan. Noi dobbiamo partire da lì e da quel famoso 4-3-3. E da due finali di Champions”.