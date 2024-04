Maradona jr: "Difficoltà per l'evento Diego Vive, il Napoli dice di essere proprietario delle immagini di papà"

L'ex calciatore ed ora allenatore Diego Armando Maradona Junior ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

L'ex calciatore ed ora allenatore Diego Armando Maradona Junior ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo difficoltà sull'organizzazione della mostra "Diego Vive", che dovrebbe partire all'ex Base Nato nel prossimo maggio con un parco a tema dedicato a mio padre.

Siamo rimasti sorpresi perché il Napoli ha detto di essere proprietario delle immagini di nostro padre perché ha giocato nel Napoli, e stiamo usando il marchio senza permesso. Per noi non hanno diritto a reclamare questi diritti, ma nonostante ciò ci siamo seduti al tavolo per parlarne con loro perché ci teniamo ad inaugurare a Napoli questa mostra. I nostri legali sono in trattativa ed abbiamo tutta la voglia di andare in contro alla società azzurra. Non capisco perché ogni volta che noi figli di Diego organizziamo qualcosa c'è un accanimento da parte del Napoli, mentre quando altri (Ceci, ndr) organizzano che non ne avrebbero diritto cose simili allora lì non si creano tutti questi problemi".