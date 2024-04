Gazzetta, Monti: “Il Milan spinge Pioli al Napoli per liberarsi dell’ingaggio pesante”

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte non ha un contratto in essere come Pioli. La sensazione è che il Milan vuole liberarsi di un ingaggio pesante e spinge affinchè Pioli vada al Napoli. Poi le valutazioni del Napoli sono in via di definizione, c’è tanta disponibilità nei confronti della panchina del Napoli.

Avere la disponibilità di Conte è sorprendente visto il cammino del Napoli in questa stagione. Questa è una stagione maledetta e il fatto che ieri il Napoli non abbia vinto dice tutto. Ieri si sono rivisti i singoli e non solo. Per uno come Conte, allenare uno come Kvaratskhelia o l’Anguissa di ieri, può essere uno stimolo in più per provare a ripartire”.