Meret a Sky: "Quest'anno anche se giochiamo bene non vinciamo. Fanno piacere i complimenti di ADL"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del pareggio contro la Roma.

Perché non avete vinto?

"Non siamo stati attentissimi sull’occasione del calcio d’angolo, eravamo riusciti a ribaltarla, facendo una grande partita, creando tanto e concretizzando poco. Quest’anno anche se riusciamo a fare partite buone non sempre troviamo la vittoria come l’anno scorso. Ripartiamo da questo, dobbiamo concludere il campionato nel migliore dei modi con questo tipo di prestazioni".

Rimpianti, rabbia o frustrazione?

"La stagione non è per niente positiva, lo sappiamo tutti. In molte partite potevamo fare meglio, ma la squadra si è impegnata al massimo, questo lo posso garantire, anche se non sempre abbiamo fornito prestazioni positive, con l’Empoli è stata tra le peggiori. Ci sono difficoltà, ne dobbiamo prendere atto, la squadra ha un grande potenziale e poteva lottare per qualcosa di più, ma ciò che è stato non lo possiamo cancellare".

Il ritiro è servito?

"Allo spogliatoio fa piacere stare con le famiglie in questi momenti, per staccare da tutto quello che c’è attorno a questa stagione, fanno piacere i complimenti ricevuti dal presidente, ha visto che c’è stata una reazione, ma dovevamo fornire questo tipo di prestazione in tutte le partite”.