Maresca ha studiato il Napoli: “Squadra che attende, ma riparte bene ed ha una punta top…”

Allegri ha parlato di partita proibitiva: si aspetta un Napoli arrendevole o è solo strategia la sua? Domanda avanzata nella conferenza stampa della vigilia ad Enzo Maresca. Di seguito la risposta dell'allenatore del Manchester City: "Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".

Come si può battere il Napoli? "Ho visto il Napoli col Torino e con la Lazio, è una squadra forte, fisica, con giocatori forti. McTominay sta facendo bene, De Bruyne e Hojlund sono top player e c'è Lang che è in forma. Sarà una partita tosta".

Che atteggiamento si aspetta dal Napoli? "E' una squadra che attende ma propone anche. Nelle partite che ho analizzato, anche quando attende nel momento in cui recupera palla è molto pericoloso. Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions League e contro le squadre italiane".