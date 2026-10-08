Marianucci avvisa: "Il Frosinone non va sottovalutato! E’ forte, servirà la testa giusta”

Luca Marianucci richiama il Napoli alla massima attenzione contro il Frosinone e invita la squadra ad affrontare la gara con la giusta mentalità.

Il Napoli dovrà affrontare il Frosinone con la massima concentrazione. A sottolinearlo è Luca Marianucci, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di sabato, valida per la sesta giornata di Serie A. Il difensore azzurro ha evidenziato la forza della squadra di Alvini e ha richiamato il gruppo alla massima attenzione: “Non dobbiamo prendere la partita sotto gamba, sono forti, si conoscono, hanno fatto grandi cose l’anno scorso. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e dobbiamo ricordarci che siamo forti”.

Marianucci: “Dobbiamo ricordarci che siamo forti”

Il messaggio di Marianucci è dunque chiaro: nessuna sottovalutazione e massima consapevolezza delle difficoltà che il Napoli troverà di fronte. Il Frosinone ha iniziato il campionato con 10 punti nelle prime cinque giornate e rappresenta una delle sorprese del torneo. Gli azzurri dovranno quindi mantenere alta la concentrazione e, allo stesso tempo, fare affidamento sulla propria qualità per affrontare nel modo migliore una sfida importante per rilanciare il proprio cammino in campionato.