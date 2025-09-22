Marino: "Lucca non è pronto per fare il titolare! Vi spiego perché"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Lucca? Il problema è che il Napoli aveva preso Lucca come riserva di Lukaku, ossia come uno che potesse entrare al posto del belga quando, avendo una certa età, doveva rifiatare. Poi all'improvviso si è ritrovato sulle spalle certe responsabilità.

Poi Hojlund l'ha messo in una posizione più comoda per introdursi al Napoli. Introduzione non semplice perché arriva in una squadra che ha vinto lo Scudetto. Non è pronto per fare subito il titolare perché deve prima assimilare il modo di giocare del Napoli. Il Napoli non prevede che si vada sempre lungo da lui, mentre Lucca avrebbe bisogno di rifornimenti continui perché è forte nel gioco aereo".