Mele su Anguissa: "Muso lungo in estate, mi colpì un episodio con Allegri"

Il giornalista Silver Mele è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio: "La sensazione è che Anguissa abbia già finito il suo corso a Napoli. Ma io ricordo una cosa in estate: quel muso lungo e queste riunioni che faceva in mezzo al campo e con Allegri per cercare di coinvolgerlo, quasi come quando devi convincere qualcuno ad essere protagonista del gruppo. Se vogliamo, ecco, tra gli errori in fase di costruzione del gruppo c'è la valutazione su Anguissa".

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