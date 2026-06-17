Messi o Maradona? Baiano: "Diego numero uno al mondo senza allenarsi troppo..."

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A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex attaccante Francesco Baiano, che si è espresso subito su Leo Messi, protagonista ancora una volta al Mondiale: "Lui il migliore di tutti i tempi? La domanda è giusta. lo dico sempre Maradona. Ho avuto l'onore di allenarmi con Maradona, non con Messi, ma ritengo che Messi si allena tutti i giorni, Maradona non si allenava mai e ha fatto quello che ha fatto. Si fosse allenato come Messi, non so cosa avrebbe fatto. Ma Messi è un alieno e merita dispetto. Per me è sul podio, l'Argentina sicuramente ha avuto il dono di avere i migliori di sempre".