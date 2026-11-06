Modugno su De Bruyne: "Atteggiamenti simili anche a Castel Volturno"

Napoli, Modugno esprime il suo parere: il giornalista di Sky Sport analizza la situazione della squadra, dalla panchina di Allegri alle scelte della società.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, dice la sua a Televomero sui temi caldi di casa Napoli. Il suo intervento tocca la situazione della squadra e dell’ambiente, dalla panchina di Allegri alle scelte della società, in una fase che ogni giorno regala nuovi spunti di discussione.

Su Porto-Napoli: "C’è stato un calo di attenzione anche sulle palle inattive, è strano perché il loro difensore ha saltato da solo in totale comodità. Nel calcio si sa che arrivano sempre i due più forti a saltare da dietro, l’hanno lasciato solo. In un momento come questo ti aspetti una dedizione assoluta, la capacità di stare con la testa dentro alla partita. Il Porto è una signora squadra ne prenderei 5 o 6. Gabri Veiga resta un grande rimpianto, peccato aver tirato in maniera estenuante una trattativa che avrebbe portato un talento enorme, è stata un’occasione persa. A Vergara riconosco le attenuanti, non giustifico gli errori della squadra sui gol subiti".

Sullo sfogo di Politano: "Quelli con maggiore carisma e personalità vanno a parlare ai microfoni, Politano, Meret, Di Lorenzo. Ci sono due o tre che si sentono poco".

Sulle parole di Allegri: "Questa è una squadra logora sia fisicamente che mentalmente, molti giocatori hanno delle criticità che si rinnovano, non si è fatto mercato, è chiaro che l’allenatore se volesse e se potesse parlare queste cose le direbbe. Ha fatto bene a dire che la rosa è forte, perché in questa piazza si vive di umori e lui ha deciso in che vento indirizzare il sentimento generale".

Sul ritiro: "Di sicuro la proprietà è entrata in campo per prendere questa decisione, ai calciatori ovviamente non fa piacere andare in ritiro, ma è un male che digeriscono".

Sulla lite tra De Bruyne e Lucca: "Da quando è arrivato De Bruyne, la sua platealità e la difficoltà a stare con i compagni è diventata molto marcata, soprattutto quest’anno. Questo tipo di atteggiamenti si sono già verificati sia nelle partite che a Castel Volturno. Nei comportamenti non sempre si è calato nella dimensione giusta".

Sulla sfida con la Lazio: "Mi auguro che possa trovare spazio Vergara, merita di giocare una partita dall’inizio in un ruolo che sente suo, io lo vedrei mezzala. McTominay ha segnato spesso, ma le prestazioni sono insufficienti, è stato tra i peggiori da quando è tornato, ma da dopo l’intervento ha ripreso subito a giocare senza mai fermarsi".

Sul possibile esonero di Allegri: "Mi ricorda un po’ la stagione con Ancelotti, per l’inizio in difficoltà e il blasone dell’allenatore. Paragone con Garcia? Lui dava la sensazione di non essere nel posto giusto, i giocatori non condividevano le sue idee. Allegri fino ad ora ha avuto tanta sintonia con lo spogliatoio, ascoltando le loro necessità dopo i due anni intensi di Conte. Se la squadra sta con l’allenatore hai la speranza di salvarti".