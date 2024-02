Moggi non ha dubbi: "Calzona è il preludio del colpo di scena di ADL, il ritorno di Sarri"

Questo è quanto scrive l'ex direttore generale della Juventus sul Quotidiano Libero

TuttoNapoli.net

Luciano Moggi non ha dubbi: l'arrivo di Calzona è il preludio per il ritorno al Napoli di Maurizio Sarri. Questo è quanto scrive l'ex direttore generale della Juventus sul Quotidiano Libero: "Per non parlare poi del Napoli che cambierà ancora allenatore: arriva Calzona ed è il terzo dopo la partenza di Giuntoli. La mossa Calzona, ct della Slovacchia e storico vice di Sarri, potrebbe far supporre l’ennesimo colpo di scena di De Laurentiis per la prossima stagione: il ritorno sulla panchina napoletana di Maurizio Sarri.

La squadra campana sembra incapace di segnare, di vincere e a Torino, è stata addirittura umiliata. Il Napoli di adesso è, demotivato, non ha autostima di se stesso e deve essere prima di tutto ripristinato caratterialmente. E non è certo Mazzarri a poterlo fare perché, essendo considerato un allenatore di passaggio, potrebbe diventare addirittura un alibi per la squadra".