Podcast Mosse Inter sul calciomercato, Di Marzio: "Focus su Palestra, Solet e Jones"

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Ecco il podcast di Gianluca Di Marzio per il network di Tmw che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli.

"L'Inter si sta muovendo per raggiungere i propri obiettivi, che quest'estate sono diventati piuttosto chiari: intervenire in porta, prendere Solet in difesa, Jones a centrocampo e Palestra come esterno". Inizia così il podcast di Gianluca Di Marzio per il network di Tmw che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli.

Perché l'Inter potrebbe avere bisogno di due difensori

"Perché Stefan De Vrij, il cui rinnovo è sempre stato considerato vicino, potrebbe decidere di intraprendere una nuova esperienza all'estero dopo dodici anni trascorsi nel campionato italiano. Nelle ultime ore ci sono stati contatti: l'Inter vorrebbe rinnovargli il contratto, ritenendolo ancora un giocatore prezioso, ma sta emergendo da parte sua la volontà di affrontare una nuova sfida".

Cosa accadrebbe se De Vrij dovesse partire?

"L'Inter sarebbe costretta a prendere due difensori. Potrebbe cercare un altro centrale in scadenza di contratto oppure investire su un giovane. In passato si era mossa per Muaremovic, ma poi aveva rallentato perché i costi erano considerati troppo elevati".

A che punto sono le trattative per Provedel

"Si continua a lavorare sia con il giocatore per trovare l'accordo economico sia con la Lazio per abbassare la richiesta economica. Le parti si stanno avvicinando e la trattativa procede verso una possibile chiusura.

Qual è la situazione legata a Solet?

Anche per Solet ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage per definire l'intesa economica. Successivamente bisognerà trovare un accordo con l'Udinese, con cui esiste ancora una certa distanza.

E per Curtis Jones?

Jones è un obiettivo già da gennaio. Il Liverpool continua a chiedere circa 30 milioni di euro nonostante il giocatore abbia soltanto un anno di contratto. È possibile che il club inglese abbassi le pretese e che l'Inter aumenti leggermente l'offerta per trovare un compromesso, soprattutto in funzione di una possibile cessione di Frattesi.

Quali novità ci sono su Palestra?

L'Inter si è mossa con largo anticipo. Il primo incontro con l'Atalanta risale al 21 maggio, quando è stata presentata un'offerta da circa 40 milioni più bonus. Successivamente si è arrivati intorno ai 45 milioni, ma l'Atalanta continua a chiederne 55. Palestra continua a manifestare il proprio gradimento per l'Inter. Ci sono stati sondaggi importanti dalla Premier League, in particolare da Manchester City e Chelsea, ma il giocatore e il suo agente Alessandro Lucci ritengono che l'Inter rappresenti il passo ideale per la sua crescita. La priorità resta quindi quella di rimanere in Italia e vestire la maglia nerazzurra.

L'Inter deve prima vendere per chiudere questi colpi?

Sì. Per completare queste operazioni il club ha bisogno anche di effettuare alcune cessioni. Frattesi è uno dei nomi principali, ma anche Stankovic, riacquistato dal Bruges, potrebbe essere sacrificato per aumentare il budget a disposizione.