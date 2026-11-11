Varela a gennaio? Manna frena i rumors: “Il Monza a gennaio non vorrà privarsene…”

Giovanni Manna chiarisce l'interesse del Napoli per Varela del Monza e il possibile mercato di gennaio.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Varela, attaccante del Monza accostato al club azzurro in vista della sessione invernale. Il dirigente ha riconosciuto le qualità del calciatore portoghese, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ma ha precisato che il Napoli non ha avviato alcuna trattativa per il suo acquisto. Manna ha inoltre sottolineato come la società ritenga attualmente coperto il ruolo di centravanti, anche grazie alla presenza di Lorenzo Lucca, lasciando comunque aperta la possibilità di nuove valutazioni in caso di operazioni in uscita.

Manna: “Varela è un buon giocatore, ma il Napoli non si è mosso. Il Monza non lo regalerà”

Interrogato sulla possibilità che Varela possa diventare un obiettivo concreto per gennaio, il direttore sportivo azzurro ha evidenziato anche le difficoltà economiche di un'eventuale operazione, considerando l'importanza dell'attaccante per il Monza, impegnato nella lotta per la salvezza. “È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà. Noi in questo momento non ci siamo mossi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. È un buon giocatore, ma il Napoli non ha fatto nessun passo”.