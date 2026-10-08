Napoli su Dodo, Rubinho: “Non vuole restare a Firenze. A gennaio va trovata una soluzione”

Il futuro di Dodo potrebbe cambiare a gennaio. Il terzino della Fiorentina, seguito dal Napoli, secondo Rubinho non ha intenzione di restare a Firenze.

Il mercato di gennaio potrebbe diventare decisivo per il futuro di Dodo. Il terzino brasiliano della Fiorentina, nel mirino del Napoli e legato al club viola fino al 2027, sarebbe infatti orientato verso l’addio. A confermarlo è Rubinho, ex portiere e attuale agente, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Anche se la Fiorentina ha voglia di recuperarlo, va capito se lui ha voglia di essere recuperato. Dodo ha già mostrato di non voler restare a Firenze. A gennaio va trovata una soluzione”. Parole che delineano uno scenario preciso in vista della prossima finestra di mercato e che possono interessare da vicino anche il Napoli, alla ricerca di opportunità per rinforzare la rosa.

Dodo, Rubinho: “Ha esperienza europea, sorprende l’assenza dal Brasile”

Nel corso dell’intervento, Rubinho ha poi parlato anche del rapporto tra Dodo e la Nazionale brasiliana, sottolineando l’esperienza maturata dal terzino in Europa: “Lui è un giocatore che ha esperienza europea e fa strano che non sia mai stato convocato con la nazionale. Il Brasile in questo momento è vergognoso, io non sono riuscito a vedere una partita e non capisco come non si chiamino i giocatori con esperienza in Europa”. Il futuro del brasiliano resta quindi da definire, con gennaio indicato dallo stesso Rubinho come il momento in cui potrebbe essere necessario trovare una nuova destinazione.