Nesta approva Allegri: "Crea empatia con tutti, subito si integrerà e farà bene"

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Alessandro Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino, ha concessa un'intervista a II Mattino in cui tra le altre cose ha parlato anche del passaggio ormai prossimo di Allegri sulla panchina del Napoli: "È una persona molto molto intelligente e sa stare dappertutto. Dopo una settimana sarà già integrato a Napoli, è una persona che sa creare subito empatia con l'ambiente e i calciatori. Poi le annate possono andare in un modo o nell'altro, ma di sicuro Max non avrà difficoltà ad integrarsi e farsi ascoltare sin da subito per vincere dopo Conte".

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