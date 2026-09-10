Olivera: "Capisco delusione dei tifosi, domenica col Bologna è una finale!"

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Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a TNT Mexico dopo la sconfitta in Champions League contro l'Arsenal: "Abbiamo lottato contro una squadra fortissima. Peccato aver preso gol negli ultimi minuti: è stato fatale per noi in termini di risultato finale. Capisco perfettamente la delusione dei tifosi. E’ ovvio, arriviamo da tre sconfitte consecutive ed è naturale che la gente sia delusa. Sono però sicuro che sapremo invertire la rotta.

Domenica ci aspetta una vera e propria finale con il Bologna. L’obiettivo del Napoli in Champions? Andare il più avanti possibile. Ce la giocheremo sempre in ogni competizione che andremo ad affrontare in questa stagione. Un futuro nel campionato messicano? A Napoli sto bene, cerco di godermi questa esperienza. La mia testa è qui ed alla prossima partita che dobbiamo vincere per cambiare il verso di questo inizio stagione”.