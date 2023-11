Padovan: “Il 4° posto non può essere il vero obiettivo del Napoli, deve riprendersi il 1°!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: "Il quarto posto non può essere il vero obiettivo del Napoli, deve riprendersi il primo! Garcia è a sette punti dalla capolista, ma è già qualcosa siccome poteva andare anche peggio in questo avvio di stagione. Ora il Napoli deve migliorare, dopo la buona partita di Salerno, e deve fare bene in Champions.

L'Union Berlino è una squadra in crisi profonda, in piena zona retrocessione. Al ritorno bisognerà batterla meglio di quanto fatto con fatica all'andata: serve prendere la qualificazione e non puoi farlo prendendola con affanno. E poi il Napoli deve convincersi che in Champions è possibile una strada diversa da quella fatta finora in campionato. Anche in assenza di Osimhen è possibile fare benissimo e lo sta dimostrando Raspadori, che azzera gli alibi e fa vedere di garantire tanti gol e tanti assist.

Il vero Napoli qual è? Quello di Spalletti... E dubito che lo rivedremo ancora... Ora è difficile capire quale sia il vero Napoli. Forse una squadra più brillante e più continua, con l'ausilio anche dei singoli che torneranno in auge. Garcia non è bravo quanto Spalletti, ma può assicurare risultati decisamente migliori di quelli attuali. Risultati che possono riportare in alto il Napoli. Ogni occasione è buona per far vedere un passo in avanti e se non viene mostrato, allora deve scattare l'allarme. C'è una responsabilità anche dei giocatori, che sono lontani dai rendimenti visti lo scorso anno. Anguissa e Lobotka possono dare di più, anche se il contesto di Garcia non risponde troppo alle loro esigenze".