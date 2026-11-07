Allegri resta? Schira: "L'idea è tener botta, ma se ad esempio perde male con la Lazio..."

Napoli, Nicolò Schira fa il punto sulla posizione di Allegri dopo il confronto con De Laurentiis: fiducia al tecnico e mercato già programmato.

La panchina di Massimiliano Allegri non sarebbe attualmente in discussione. Nonostante la crisi di risultati del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto di proseguire con l'allenatore, programmando già insieme a lui e al direttore sportivo Giovanni Manna il mercato di gennaio. Il presidente, intervenuto personalmente a Castel Volturno, avrebbe inoltre cercato di scuotere la squadra dopo la pesante sconfitta contro il Porto.

Schira: "Allegri tiene botta, il Napoli progetta gennaio con lui e Manna"

A raccontarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube durante una diretta con Sandro Sabatini: "De Laurentiis è sceso in campo. Ieri è stato due ore a Castel Volturno, ha catechizzato la squadra, ha provato a scuotere i giocatori. Lucca è stato perdonato". Poi sulla posizione dell'allenatore: "Il Napoli progetta già gennaio con Allegri e Manna, quindi al momento salvo clamorosi ko, tipo un 5-0 subito in casa, Allegri tiene botta. Con un buon calendario l'obiettivo è rilanciarsi in campionato e in Europa. Questo è il copione del nuovo film targato De Laurentiis".