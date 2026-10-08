Pedullà punge Conte: “Nel prossimo club dovrebbe portarsi Lucca e Lang per risarcire il Napoli"

Alfredo Pedullà analizza le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul proprio futuro e lancia una provocazione al tecnico su Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Antonio Conte torna al centro del dibattito dopo le recenti dichiarazioni sul proprio futuro. Alfredo Pedullà, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha commentato le parole dell’ex allenatore del Napoli, criticandone la scelta di aprire a una nuova esperienza senza indicare chiaramente una possibile destinazione, pur riconoscendone le qualità professionali e comunicative: “Antonio Conte ha dato da allenatore un contributo innegabile. Si è specializzato ora in autocandidature, si candida. Io non sono per le candidature, sono per le scelte. Mi sembra un esercizio non simpatico, non straordinario. In un’intervista molto interessante, perché bisogna riconoscere a Conte che quando parla dice sempre cose molto interessanti, ha avuto un’uscita non al top, pur avendo detto ciò che pensa. Si è candidato per una non meglio identificata società. Ha lasciato tutto nel mistero. A voi cosa viene in mente? In Italia Juventus e Milan, in Europa il Manchester United per esempio. L’ho ritenuta una cosa un po’ stucchevole. Io avrei detto: “Mi piacerebbe tornare alla Juventus, ricucinare la storia al Milan, tornare in Premier”, per esempio, invece l’ha buttata lì”. Pedullà ha poi sottolineato la capacità di Conte di incidere sulle squadre che allena e il rapporto ancora esistente con la Juventus: “Conte è uno che fa discutere, è un allenatore che riesce ad attecchire come nessuno al mondo. Se prende una pianta sfiorita, in cinque minuti quella pianta fiorisce. Lui conosce la verità del rapporto con la Juventus e cosa è accaduto nella tarda primavera del 2025 e per quale motivo non è tornato. Secondo me avrebbe potuto dire: “Mi piacerebbe riscrivere la storia di Juventus o del Milan” o di qualsiasi altra società. Dal mio punto di vista sarebbe stato meglio”.

Pedullà, stoccata a Conte: "Dovrebbe portarsi anche Lucca e Lang”

Il giornalista ha quindi spostato l’attenzione sul mercato del Napoli, difendendo le scelte della società e sottolineando gli investimenti effettuati per costruire la rosa. Pedullà ha poi puntato l’attenzione su Lucca e Lang, arrivando a proporre, con tono provocatorio, che Conte possa portarli con sé nella prossima esperienza: “Ho letto delle critiche al mercato del Napoli, io non sono d’accordo con chi critica. De Laurentiis è sempre stato molto chiaro, sin dai primi giorni di giugno, dopo aver speso tanti soldi per accontentare Conte nel biennio. Per onestà e chiarezza, io dico che Conte nella sua prossima società dovrebbe portarsi anche Lucca e Lang. Questa storia ha creato un vuoto pesante e un contraccolpo enorme e un dispendio incredibile. Quando come allenatore fai il diavolo a quattro per avere Lucca e Lang nella stessa estate, insieme ad Højlund a 50 milioni e non dimenticando che prima ti avevano preso Lukaku a 30 milioni… Hanno preso Beukema. Gli investimenti sono stati clamorosi e certamente sono stati ripagati dalle vittorie. Ma per me quando un allenatore chiede calciatori così dispendiosi, mettiamo una clausola che se io spendo 70 milioni per due giocatori e chiedo di mandarli in prestito dopo qualche mese allora un po’ di responsabilità è anche mia. Li ha voluti lui ad ogni costo. Un allenatore dovrebbe mettere una percentuale di risarcimento al club in caso di investimenti sbagliati. Faccio una proposta: la prossima volta se Conte ci dice il nome del club che vuole andare ad allenare, sarebbe bello che si portasse dietro Lucca e Lang come risarcimento al Napoli”.