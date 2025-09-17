Pisa, Albiol: "Già quando arrivai al Napoli dicevano che ero vecchio, poi li ho smentiti"

Raul Albiol, difensore del Pisa, ha parlato nel corso del Media Day organizzato nella giornata di oggi dalla società toscana. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni, riprese da SestaPorta.news: "La società ha fatto di tutto perché potessi venire, devo restituire questa fiducia al massimo livello. Per me è la sfida più importante della carriera, una grande esperienza: lotteremo per la salvezza di una squadra tornata in Serie A dopo 34 anni, dovremo dare il massimo tutti insieme".

Come cambia la mentalità, arrivando dal Villarreal?

"Non è stato facile trovare l’affetto dei tifosi perché già sei anni fa dicevano che ero vecchio e ho dimostrato che sbagliavano. Anche oggi la mentalità non è cambiata. Voglio dimostrare di poter giocare a livello di Serie A. Real Madrid, Pisa o Napoli? Non cambia niente. Sono un appassionato del calcio. Vado a dare il 100% e a dimostrare che tutto l’affetto e la fiducia sono ripagate. La mia famiglia è sempre con me, questa città è un posto bellissimo, dove poter stare tranquilli per lavorare. Questo è quello che vogliamo, che Pisa si ricordi di noi giocatori quando andremo via".