Plastino: "ADL ha ragione sulla Juve e il Mondiale per Club"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte commentand le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli: "Sono d'accordo con De Laurentiis – secondo il quale la Juve, dopo la squalifica Uefa, avrebbe dovuto avere anche la penalizzazione dei punti per il mondiale per club nel ranking e quindi il Napoli dovrebbe essere già lì e non dovrebbe recuperare i punti sulla Juventus - e credo che la penalizzazione della Juve avrebbe dovuto coinvolgere anche il mondiale per club. Certo - ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - non essendoci precedenti è difficile dire se si fa così oppure no. Questo diventa il precedente.

A livello etico per me ha ragione il presidente del Napoli ma non c'è un precedente. Da adesso in avanti tutto quello che accadrà farà giurisprudenza".