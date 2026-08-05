Video Presentazione Fantacalcio, Trevisani punge Allegri: “Pulisic? L’anno scorso era difensore…”

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Durante la presentazione del listone del Fantacalcio per la prossima stagione, Riccardo Trevisani ha lanciato una frecciata a Max Allegri

Durante la presentazione del listone del Fantacalcio per la prossima stagione, Riccardo Trevisani ha lanciato una frecciata a Max Allegri in merito all’utilizzo di Christian Pulisic. Federica Zille, parlando dell’americano ha dichiarato: “Per me è un attaccante…” e Trevisani ha incalzato: “Lo scorso anno Pulisci poteva essere centrocampista, in alcune partite anche difensore. Quest'anno tornerà a fare l'attaccante…”.