Zielinski torna sul 1º anno all'Inter: "Sottovalutato difficoltà del trasferimento dal Napoli"

vedi letture

"Avrei dovuto lavorare di più e accettare di non essere sempre titolare"

Piotr Zielinski si è raccontato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo i suoi primi due anni all'Inter e il percorso che lo ha portato da possibile esubero a protagonista nella conquista dello Scudetto. Il centrocampista polacco ha spiegato il rapporto instaurato con Cristian Chivu e la fiducia ricevuta dall'allenatore nei momenti più difficili: "Sapevo che Chivu fosse curioso di capire cosa non avesse funzionato. Lui mi ha capito e mi ha aspettato. Io sono riuscito ad esprimere tutto il mio potenziale ma non avevo mai pensato di lasciare l'Inter".

Zielinski ha poi analizzato le ragioni della sua complicata prima stagione in nerazzurro, facendo anche autocritica: "Intanto perché ho avuto dei problemi fisici. Provai delle scarpe nuove: mi causarono delle vesciche ai piedi che i fisioterapisti non avevano mai visto nella loro carriera. Da lì sono derivati altri problemi. Poi è stata anche colpa mia. Avevo sottovalutato la difficoltà del trasferimento dal Napoli. Avrei dovuto lavorare di più e accettare di non essere sempre titolare".

Infine, guardando alla nuova stagione, il polacco ha fissato l'obiettivo principale dell'Inter: "Il sogno è vincere la Champions League. Faremo di tutto per realizzarlo, già da quest’anno. Ma non trascuriamo niente, anche in Italia".