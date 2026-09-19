Il pronostico di Zazzaroni: “Il Napoli vince a Firenze! Vi dico il risultato esatto”
Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, cresce l'attesa per la sfida della quinta giornata di Serie A, in programma domani alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi. Gli azzurri arrivano all'appuntamento dopo il successo ottenuto contro il Bologna, che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. La Fiorentina, invece, è reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Venezia e dal passaggio del turno in Coppa Italia.
Zazzaroni prevede il successo del Napoli
Tra i pronostici sulla partita c'è anche quello di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni del podcast Numer1. Il giornalista immagina una gara combattuta, ma con gli azzurri capaci di conquistare l'intera posta in palio al Franchi. Zazzaroni ha indicato anche i possibili marcatori della sfida: “Fiorentina-Napoli finisce 1-2. Segna Pellegrino per i viola, mentre per gli azzurri Politano”.
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