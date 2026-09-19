Allegri presenta la Fiorentina e ammette: “E’ una delle gare più importanti dell’anno!”

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Massimiliano Allegri presenta Fiorentina-Napoli e sottolinea l’importanza della sfida del Franchi: “È una delle 4-5 gare più importanti della stagione”.

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi sul percorso di crescita della squadra e sull’importanza della gara del Franchi. Il tecnico azzurro ha sottolineato come la vittoria contro il Bologna abbia dato una spinta positiva al gruppo, chiamato ora a misurarsi con una Fiorentina reduce da una vittoria e dalla qualificazione in Coppa: “In percentuale faccio fatica e casino, ma stiamo crescendo, la vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile, la Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa e la ritroveremo noi, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni, due attaccanti centrali diversi ma due centravanti di ruolo ed a Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita”.

Allegri: “Dobbiamo chiudere bene il primo mini-ciclo”

Allegri ha poi evidenziato il peso della sfida nella gestione di questo primo segmento di stagione, considerando il match contro la Fiorentina un passaggio importante per arrivare alla sosta con una situazione positiva: “Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica”.