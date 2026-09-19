Nainggolan torna sullo Scudetto vinto dal Napoli con Conte: “Secondo me l’ha perso l’Inter”

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Radja Nainggolan ha parlato di Roma-Inter, big match della quinta giornata di Serie A, indicando i nerazzurri come favoriti per lo Scudetto.

L’Inter resta la favorita per lo Scudetto, almeno secondo Radja Nainggolan. L’ex centrocampista della Roma ha presentato così il big match della quinta giornata di Serie A, soffermandosi anche sulle ambizioni della formazione giallorossa. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Roma 101.5, il belga ha evidenziato come la sfida possa rappresentare un banco di prova significativo per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Nainggolan: “Queste partite per la Roma sono sempre state un limite”

Sul possibile peso della gara nella corsa al titolo, Nainggolan ha invitato a non caricare di eccessive pressioni la Roma, pur riconoscendo la forza dell’Inter: “Penso che l’Inter resti la favorita per vincere lo Scudetto. Togliamo un po’ di pressione alla Roma. I giallorossi hanno iniziato bene, sono una squadra forte. Però queste partite, per la Roma, sono sempre state un limite in passato: quest’anno sarà una prova per capire se ha davvero qualcosa in più. L’Inter oggi è una squadra costruita bene, due anni fa ha fatto la finale di Champions e ha riserve importanti. Lo Scudetto che ha vinto il Napoli con Conte, secondo me, l’ha perso l’Inter. Sarà una partita difficile: Dybala può fare la differenza, è un giocatore fantastico. Spero continui così”.