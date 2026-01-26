Quando torna Neres? Ex prep. atletico Napoli: "Ecco i possibili tempi di recupero"

vedi letture

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato anche del recupero di Romelu Lukaku e dell'infortunio di David Neres. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lukaku quando tornerà al 100% secondo lei?

"Lukaku è un giocatore importante per l'economia di questa squadra, Conte ha praticamente scelto il giocatore belga come punto di riferimento e di forza del gruppo, ma essendo un giocatore di una muscolatura importante ha bisogno di non poco tempo per ritrovare una forma atletica all'altezza della situazione. Soprattutto bisogna evitare che possa ricadere in qualche nuovo infortunio, che ne comprometterebbe definitivamente la presenza in campo per questa stagione".

Neres operato: potrà dare ancora un contributo nel rush finale di stagione, secondo lei?

"Per quanto riguarda Neres bisogna aspettare l'esito dell'operazione. lo credo che per il rush finale del campionato possa esserci e dare una mano al gruppo, ma essendo un giocatore che ha avuto tanti piccoli infortuni nella sua carriera ci andrei con grande attenzione, con i piedi di piombo. Ovviamente se il Napoli dovesse perdere troppi punti dalla testa della classifica il rientro sarebbe vano e quindi non vedrei la necessità di affrettare i tempi di recupero".