Florenzi: "Napoli scarico, sembra averne meno di Juve e Roma per il 4° posto"

L'ex calciatore Alessandro Florenzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la corsa alla Champions League in Serie A: "L'obiettivo della Roma è molto chiaro dall'inizio ed è quello di entrare nelle prime quattro posizioni. Al momento dico che Roma, Juventus e Napoli si giocano il 3° e il 4° posto. Sono tutte lì. In questo momento il Napoli sembra un po' scarico, sono demotivati e nelle tre competizioni non è facile giocare. Sembrano quelli che ne hanno di meno, ma conosco bene chi hanno in panchina e difficilmente molleranno un centimetro.

Milan-Roma 1-1? Il primo tempo della Roma è stato devastante, è mancato veramente solo il gol. Maignan ha fatto 2-3 parate dal giocatore che è, che conosco bene. Nel primo tempo quello ha tenuto a galla il Milan, ma ho visto una Roma straripante".