Tacchinardi a sorpresa: "Bremer-Hojlund? Se quello è rigore ce ne sono 500 a gara"
Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso di Pressing per commentare i temi principali della 22ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Episodio Bremer-Hojlund? Se quello di Bremer è rigore allora un arbitro ne dovrebbe fischiare 500 in ogni partita. Non mi sembra ci sia una grossa intensità nella trattenuta del brasiliano".
Poi l'attacco a Maignan, reo di aver pestato un piede dell'arbitro Andrea Colombo: "Non fa un bel gesto il portiere dei rossoneri. Pesta il piede l'arbitro e poi lui ha un gesto di stizza. È molto infastidito, un po' troppo. Per me andava espulso. Siamo sicuri che Orsato lo avrebbe soltanto ammonito?".
Marchegiani: "Il Napoli è diventata squadra agile. Poi mancano i giocatori... e tutto in discussione"
La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"
