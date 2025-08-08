Rai, Perillo su Raspadori: "Va via un jolly prezioso dai gol pesanti. Ma ora può consacrarsi"

È fatta per il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all'Atletico Madrid: gli azzurri incasseranno circa 26 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino dell'attaccante classe 2000. Dopo il Cholito Simeone, saluta dunque un altro baluardo dei due Scudetti: Jack lascia la maglia partenopea dopo 109 presenze e 18 gol, di cui diverse marcature pesanti nella conquista dei tricolori.

Così Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato su X la notizia: "Giacomo Raspadori è stato più volte determinante per i successi azzurri. Spesso i suoi gol sono stati pesanti. A volte pesantissimi. Con la sua partenza il Napoli perde un jolly preziosissimo, una variante tattica in grado di farti cambiare una partita in corso. Per il ragazzo, però, giocare nell'Atletico Madrid è una grande occasione. Simeone gioca con le due punte. Raspadori può giocare finalmente nel suo ruolo naturale e consacrarsi definitivamente".