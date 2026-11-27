Alvino: "Il Napoli a Manchester ha vinto e non è un refuso o errore"
Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, su Teleclub Canale 77, ha tracciato un bilancio della trasferta europea del Napoli contro il Manchester City, attribuendo al pareggio conquistato all'Etihad Stadium un significato che va oltre il risultato maturato sul campo.
"Archiviata la vittoria di Manchester, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Il termine vittoria non è un mio errore, non è un refuso. Sebbene la gara di martedì si sia chiusa con un pareggio sul campo, la squadra che ne esce comunque vincitrice, per aver superato un momento difficile e delicato, sicuramente è il Napoli.
Ne giova persino una certa stampa locale, un certo opinionismo locale, ora decisamente più disteso, più sereno. Insomma, si placano gli animi e, nel contesto attuale, questo risultato vale molto più dei tre punti.
Ci attende un Sassuolo in evidente difficoltà. Il pubblico napoletano ha già risposto presente, prenotando in massa i biglietti al Mapei Stadium. L'obiettivo stavolta è bissare il successo".
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