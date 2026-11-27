Esonero Allegri mai preso in considerazione da ADL: il retroscena di Modugno
La posizione di Massimiliano Allegri non sarebbe mai stata realmente in discussione, neppure nei momenti più complicati della stagione del Napoli. A sostenerlo è il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d'Anticipo”, in onda su Televomero: “Il rischio esonero? Credo che la proprietà non abbia mai preso in considerazione questa possibilità. Allegri è stato scelto perché ritenuto l'uomo adatto a gestire la situazione tecnica del club”.
Modugno su Sassuolo-Napoli e il rinnovo di McTominay
Il giornalista ha poi messo in guardia gli azzurri dalle insidie della prossima trasferta di campionato al Mapei Stadium: “Il Sassuolo dispone di individualità che possono creare parecchi problemi, nonostante la squadra non stia attraversando un momento particolarmente positivo”. Infine, un aggiornamento sulla trattativa tra la società partenopea e l'entourage di Scott McTominay per il prolungamento dell'accordo del centrocampista scozzese: “Le trattative per il rinnovo del contratto ruotano intorno ai sei milioni di euro”.
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