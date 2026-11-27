Esonero Allegri mai preso in considerazione da ADL: il retroscena di Modugno

Francesco Modugno fa chiarezza sulla posizione di Massimiliano Allegri e svela le ultime sulla trattativa per il rinnovo di Scott McTominay.

La posizione di Massimiliano Allegri non sarebbe mai stata realmente in discussione, neppure nei momenti più complicati della stagione del Napoli. A sostenerlo è il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d'Anticipo”, in onda su Televomero: “Il rischio esonero? Credo che la proprietà non abbia mai preso in considerazione questa possibilità. Allegri è stato scelto perché ritenuto l'uomo adatto a gestire la situazione tecnica del club”.

Modugno su Sassuolo-Napoli e il rinnovo di McTominay

Il giornalista ha poi messo in guardia gli azzurri dalle insidie della prossima trasferta di campionato al Mapei Stadium: “Il Sassuolo dispone di individualità che possono creare parecchi problemi, nonostante la squadra non stia attraversando un momento particolarmente positivo”. Infine, un aggiornamento sulla trattativa tra la società partenopea e l'entourage di Scott McTominay per il prolungamento dell'accordo del centrocampista scozzese: “Le trattative per il rinnovo del contratto ruotano intorno ai sei milioni di euro”.