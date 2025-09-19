Sabatini: "De Bruyne? Per come ha giocato, avrei tolto il suo compagno"

"Il Napoli sorride perché ha evitato la goleada". Lo dice sul suo canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini commentando la gara di Champions dell'Etihad con la vittoria del City per due a zero per i gol di Haaland e Doku: "Il Napoli è una grande squadra e non lo scopriamo adesso ma è ovvio che il divario col City si è visto, si è notato. Qualcuno ha azzardato sul rosso che Di Lorenzo non doveva farlo, ma è tutto da dimostrare, così come è da dimostrare che sarebbe finita diversamente undici contro undici.

Conte toglie De Bruyne, ad esempio, che esce senza fare una smorfia. In cuor mio, Conte aveva fatto bene. Ma col senno di poi, vista la prestazione di Anguissa, era meglio se giocava De Bruyne, che almeno teneva di più il pallone. Milinkovic ne ha parate tante e in uscita è stato prepotente, il vero padrone dell'area di rigore. Nel primo tempo è sembrato un portiere esagerato e ora vediamo chi sarà titolare in campionato. Staremo a vedere. Politano ha corso tanto e bene. Anguissa è stato inutile, inesistente, sempre per terra. Non so cosa avesse, ma ha giocato proprio male. Stava sempre a terra".