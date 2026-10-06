Vergara, Santacroce: “Se non ci fosse De Bruyne giocherebbe tutte le partite"

Santacroce elogia Vergara e analizza il Napoli di Allegri.

Ospite di "Maracanà", trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Fabiano Santacroce ha parlato della nuova Italia di Roberto Mancini e del momento del Napoli. L'ex difensore azzurro si è soffermato innanzitutto sui segnali arrivati dalla Nazionale e su Kayode: “Kayode fa brillare gli occhi quando lo guardi. Mi piace molto, è stata una bella scoperta e ora bisogna dare tempo a questa Italia per rinascere, dato che Mancini è un ottimo tecnico. A livello tattico non è facile per un ct lavorare come un allenatore di club e per questo bisognerà puntare sulla compattezza del gruppo, cosa in cui Mancini è molto bravo”.

Spazio poi ad Antonio Vergara, protagonista con la maglia dell'Italia e tra i giocatori più discussi in casa Napoli: “Il problema grosso è che non ha un ruolo ben definito sotto la punta e a Napoli in quel ruolo c'è De Bruyne; penso che se non ci fosse il belga Vergara giocherebbe tutte le partite. Sbaglia ancora qualche scelta, ma è bello da vedere perché gioca in maniera spudorata. Sono quei giocatori che servono e che fanno appassionare i più giovani. Può migliorare molto”.

Infine, Santacroce ha analizzato le difficoltà incontrate dal Napoli di Massimiliano Allegri, sottolineando anche il peso delle numerose assenze: “Devono rientrare un po' di titolari, perché Allegri ha avuto difficoltà sin dall'inizio. Se giochi con Gilmour al posto di McTominay cambia tutto. Ad ora ci sono state tante difficoltà, ma la squadra è buona. Serve tempo e avere il gruppo al completo, perché è strano che in due anni ci siano stati così tanti problemi fisici”.