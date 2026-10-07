Sarri difende Gaetano: “Non è da Atalanta? Neanche Jorginho era Jorginho dopo 20 partite”

Sarri difende Gianluca Gaetano dopo l’avvio difficile con l’Atalanta e lo paragona a Jorginho.

Maurizio Sarri prende le difese di Gianluca Gaetano. Intervistato dal Corriere di Bergamo, il tecnico ha analizzato l'inizio di stagione dell'Atalanta, soffermandosi anche sul rendimento del centrocampista arrivato nell'ultima sessione di mercato e finora al di sotto delle aspettative. A Sarri è stato fatto notare come il napoletano sia un regista puro, ma non abbia ancora dimostrato di essere pienamente all'altezza delle esigenze nerazzurre, mentre Kessie presenta caratteristiche differenti rispetto a quelle richieste in quel ruolo. Il tecnico, però, invita ad avere pazienza con l'ex centrocampista del Napoli: “Aspetterei a dire che Gaetano non è da Atalanta, quello è un ruolo di alta specializzazione e il ragazzo lì ha giocato pochissime partite in carriera”.

Sarri paragona Gaetano a Jorginho

Quando gli è stato fatto notare che Gaetano abbia disputato meno di venti partite nel ruolo di regista, Sarri ha risposto con un paragone significativo: “Beh, neppure Jorginho era Jorginho dopo venti partite”. Un riferimento a un calciatore che proprio sotto la guida del tecnico toscano è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo. Sarri sembra dunque chiedere tempo per Gaetano, sottolineando quanto sia complesso assimilare i meccanismi e le responsabilità richieste a un regista. Per il centrocampista si tratta quindi di completare un percorso di crescita in una posizione nella quale, secondo Sarri, l'esperienza e la continuità possono risultare determinanti.