Malagò spiega il no a Pirlo: "Me ne assumo la responsabilità, non me la sono sentita"

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Malagò chiarisce il caso Pirlo: "Ho bloccato la nomina per motivi di opportunità".

Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ricostruito i motivi che hanno portato al cambio di rotta nella scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il numero uno federale ha confermato che Andrea Pirlo era stato individuato come successore sulla panchina azzurra, ma ha spiegato di aver deciso personalmente di interrompere l'iter che avrebbe portato alla sua nomina.

Malagò: "Mi assumo la responsabilità della decisione"

"Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico, quello che è emerso dai media nella giornata di ieri sostanzialmente corrisponde al vero. C'era un candidato che era assolutamente stato definito, mi sento di utilizzare anche la parola concordato su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini in sinergia con Leonardo. La involuzione sul nominativo prescelto che era quello di Andrea Pirlo ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura ed è stata una semplice valutazione di opportunità, non ho fatto in tempo a leggere tutto ma qualcosa ho letto. Non ci sono altre interpretazioni o altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa scelta.

Sicuramente una cosa è certa, non ero affatto al corrente né io né il direttore tecnico di questa collaborazione che ha fatto riflettere su una presa di posizione. Si è automaticamente creata un'altrettanta presa di posizione, non c'è stato nessun tipo di conflitto e alcun tipo di polemica. Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della nomina di Andrea Pirlo, per tutta una serie di motivi e di opportunità non me la sono sentita".