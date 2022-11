Semplici: "Meret titolare in Nazionale gioia immensa, merita tutto! Vi svelo una cosa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari: "Vedere Meret titolare con la Nazionale è stata una gioia immensa. Alex si sta meritando tutto quello che sta raccogliendo. Prima aveva una concorrenza importante e i tanti infortuni lo hanno fatto faticare dopo il suo arrivo a Napoli. Quest'estate però ha dimostrato di essere un grande professionista e di avere grande carattere. Questa prima presenza da titolare con l'Italia è stato il coronamento del lavoro fatto finora. È diventato il grande portiere che tutti noi sapevamo potesse diventare. Donnarumma gli è ancora superiore, ma lui ed Alex sono il futuro della porta italiana almeno per i prossimi 15 anni. Quanto mi manca la panchina? Tantissimo, è da un anno che sono fuori. Soffri, ma fa parte del nostro lavoro. Cerco di prenderla nella maniera giusta, aggiornandomi e restando sul pezzo. Spero di rientrare il prima possibile e in una chiamata nei prossimi periodi. Qualche mese fa c'è stato l'accostamento a qualche squadra di Serie A, ma purtroppo le cose non sono andate in porto. La sosta? Gestirla non è semplice, ma si prenderà spunto dalle precedenti soste invernali. E' una cosa inedita, questo è certo. Da gennaio ci sarà un nuovo rush finale di tante partite e bisognerà fare attenzione".