Sosa boccia la scelta Allegri: “Vive di rendita sul passato. Leao punta mancanza di rispetto…”

vedi letture

Il Pampa Sosa sottolinea le problematicità della gestione di Massimiliano Allegri al Milan e muove dei dubbi sul rapporto con lo spogliatoio

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli' ha parlato anche dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io non credo molto a questo fatto che si dice, che Allegri è un gran gestore: abbiamo sentito anche le parole di Leao... non è che avevamo bisogno delle parole di Leao, perché lo avevamo visto.

Leao punta centrale è una mancanza di rispetto per chi ha fatto quel ruolo, lo posso dire tranquillamente. Per me ci sono degli allenatori che hanno fatto un passato importante e quello gli basta per arrivare tra le prime quattro: Allegri non è arrivato tra le prime quattro nell'ultimo campionato, ma vive sotto questo status, vive di rendita...".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.