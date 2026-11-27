Auriemma: "Ambrosino ha tutto, il Napoli l’ha regalato. Sapete a quanto lo perderà?"

Raffaele Auriemma esalta le qualità di Giuseppe Ambrosino e critica duramente la gestione dei giovani talenti da parte della società partenopea.

Le ottime prestazioni di Giuseppe Ambrosino con la maglia del Modena stanno alimentando il dibattito sulla gestione dei giovani di proprietà del Napoli. Il talento cresciuto nel settore giovanile azzurro potrebbe lasciare definitivamente il club partenopeo in caso di promozione in Serie A della formazione emiliana. Una prospettiva che non convince affatto il giornalista Raffaele Auriemma.

Auriemma esalta Ambrosino e attacca la gestione del Napoli

Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Raffaele Auriemma ha dichiarato: “Ambrosino? La Serie B ormai gli sta stretta. È fortissimo per me. Sa fare tutto. Esterno, punta, trequartista, ha qualità nel tocco, segna su punizione, lancia l’attaccante centrale se gioca dietro, è forte fisicamente ma anche veloce, è diverso da Lang che è fumoso, Ambrosino va anche di forza. Noi però continuiamo a dare in prestito questi talenti del settore giovanile che ne sforna tanti ma quei pochi sono fiori nel deserto. Che facciamo? Li regaliamo! Se il Modena va in A ed è probabile lo riscatterà a 7 mln e tu regali un talento! La gestione del Napoli degli ultimi anni è una torre di Babele. Sotto l’aspetto sportivo è imbarazzante per una società così in alto”.