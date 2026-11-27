Napoli su Morisco, l'ex allenatore: "Coraggioso e super intelligente"

Ultime calciomercato Napoli, azzurri su Morisco: Manna al lavoro

Mozart, ex allenatore di Pedro Morisco, anni 22, brasiliano, giovane portiere del Coritiba nel mirino del Napoli, ha parlato dell'estremo difensore seguito dal Napoli per i prossimi mesi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Pedro Morisco è un portiere completo. E' bravo, potente, veloce, coraggioso. Capisce il gioco ed è molto bravo con i piedi nella prima fase di costruzione. E' molto bravo sia a impostare sia a fare le coperture lunghe, perché è veloce. E' un grandissimo professionista.

E' il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. E' molto coraggioso, è molto maturo per la poca età. E' un ragazzo super, intelligente. Abbiamo vinto insieme lo Scudetto della Serie B l'anno scorso qui al Coritiba. Quindi ha già un titolo nel curriculum. E' un giocatore pronto. Sicuramente il Napoli farà un grande acquisto, non solo per adesso, ma per tanti anni. Prenderlo senza dubbio. Farà un grande investimento".