Live Udinese, Runjaic in conferenza: "Fatto il meglio, congratulazioni al Napoli per il 2° posto. Su Lucca..."

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Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico del Napoli Kosta Runjaic interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.23 - Inizia la conferenza stampa.

Resta per il terzo anno? "Sono molto felice per i complimenti del direttore. Sono stanco, è stato emozionante giocare in uno stadio storico e contro una squdra grande come il Napoli. Oggi abbiamo fatto il meglio, purtroppo siamo rimasti in dieci. Congratulazioni al Napoli per il secondo posto. Futuro? Ora ci sono prima le vacanze. Analizzeremo la stagione, ho ancora un anno di contratto. Sto bene a Udine, ma la cosa più importante è l'adesso".

Come far rendere al massimo Lucca? "Non posso rispondere, dovreste parlare con il tecnico e lo staff del Napoli. Ora è un ambiente diverso in un club con obiettivi diversi".

Dove può crescere l'Udinese? Pensierino all'Europa per l'anno prossimo? "Siamo felici della posizione raggiunta in classifica, ma si può sempre migliorare. Difficile parlare del futuro, bisogna anche vedere chi parte e chi resta. Abbiamo batutto grandi squadre, ma voglio essere realistico, conosco il nostro livello e non possiamo competere con quelle squadre. Anche se non è detto che questo possa avvenire in futuro, ma bisogna essere realisti".

20.31 - Termina la conferenza stampa.