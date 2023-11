Union Berlino, Bonucci a Sky: "Napoli tra le prime tre in Italia, forse si divertono meno ma sono più cinici. Sul futuro..."

Leonardo Bonucci, difensore dell'Union Berlino ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

Leonardo Bonucci, difensore dell'Union Berlino ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli al Maradona: "Speriamo che domani sia la partita che ci cambia la stagione. Col Napoli abbiamo giocato tante sfide-Scudetto e valevoli per i trofei nazionali, per me è molto stimolante. Sarà una grande serata, il pubblico di Napoli è sempre caloroso. Abbiamo bisogno di una grande prestazione per tornare ad essere quelli che col mister hanno stupito nel corso degli anni e sono arrivati in Champions League. Daremo tutto noi stessi per portare a casa dei punti".

Napoli? Sono una delle squadre migliori, tra le prime tre in Italia. Ha iniziato con un po' di fatica, quando cambi allenatore dopo una stagione vincente è la normalità. Magari ora divertono di meno rispetto all'anno scorso ma sono più cinici".

Il momento complicato dell'Union: "Nessuno si aspettava di fare una striscia così negativa, all'inizio i presupposti erano diversi. La squadra è stata costruita per competere per le prime posizioni, ma c'è coesione all'interno della squadra. Domani è una du quelle partite che possono cambiare la stagione. Un po' come ha fatto il Cagliari l'altro giorno ribaltando il risultato. Speriamo sia così anche per noi".

Sulla Juventus: "Non avevo dubbi che potesse fare una stagione importante. Con questo modo di giocare tutti si esaltano, sento ancora tanti di loro e sono contenti di quello che stanno facendo. Giocando una volta a settimana è più facile gestire le forze ed essere sempre pronti".

Chiudere la carriera in Italia? "Non penso, questa dovrebbe essere la mia stagione finale per chiudere la carriera. In Italia speriamo di finire giocando con la maglia della Nazionale all'Europeo. Sono concentrato su quello che è oggi il campionato tedesco. È una bella esperienza, facciamo fatica ma c’è sempre un grande entusiasmo. Vivo in una piazza dove i tifosi ti fanno sentire sempre il loro calore e la loro vicinanza. L’unica cosa che dobbiamo cambiare sono i risultati e lavoriamo ogni giorno per questo".