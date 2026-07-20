Vergara: "Manca poco al rinnovo. Allegri? È simpatico. Mi sto allenando da mezz'ala"

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Antonio Vergara ha incontrato i tifosi del Napoli sul palco in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida: ecco tutte le sue risposte

Antonio Vergara ha partecipato all'incontro con i tifosi a Dimaro Folgarida, in Piazza Madonna della Pace, insieme ad Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano. Di seguito tutte le risposte del numero 26 del Napoli.

Ti senti pronto per essere un punto fermo del Napoli?

"È dura sentirsi pronti, comunque è Napoli. Però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli".

Cosa hai provato quando hai segnato al Chelsea?

"Dirlo a parole è un po' difficile. Una soddisfazione pensare di segnare in Champions al Maradona".

Come fate a riprendervi dopo un gol? Puoi salutare Donnarumma da parte mia?

"Se ci vado in Nazionale (ride, ndr). Diciamo che giocando spesso a calcio ti viene in automatico di resettare dopo aver preso gol, e sapere di aver preso gol e di andare a fare gol".

Cosa è Napoli per te?

"Casa"

Dicci qualcosa su Allegri:

"Non lo so perché non lo conosco bene. Non so che dirti. È simpatico".

Con Allegri potremo vederti anche da mezz'ala?

"In questi primi allenamenti sto giocando più da mezz'ala. Vedremo".

Qual è il segreto per diventare calciatore?

"Il segreto è divertirsi, come ho sempre detto. Se ti diverti vivi tutto in maniera più leggera. E crederci sempre".

Cosa ne pensi della situazione dei giovani nel calcio italiano?

"Penso che la situazione dell'Italia sui giovani sia un po' indietro, vedendo la Spagna e altre. Speriamo di migliorare, perché di giovani bravi ne abbiamo. Al Napoli mi sono sentito di dare una mano in quel momento, e spero di averlo fatto".

Quanto è importante avere Mazzocchi nello spogliatoio?

"Troppo importante avere una persona come lui".

Hai chiuso il rinnovo con il Napoli?

"Manca poco, manca poco".

Come affronti le difficoltà del tuo percorso?

"Sicuramente è stata fondamentale la mia famiglia, mi è stata sempre accanto. Alla fine il calcio oltre che un lavoro è anche passione: essere innamorati di questo sport ti fa andare avanti".

Hai avuto paura all'inizio?

"No, paura no, anche perché davanti a me avevo quelli che ho sempre visto in televisione. Mi sono messo dietro al banco di scuola e ho cercato di imparare il più possibile".

Qual è il più grande sogno che vuoi realizzare con il Napoli?

"Vincere la Champions"

Com'è cambiata la tua vita dopo il gol al Chelsea?

"Tanto, perché da essere uno sconosciuto a giocare nel Napoli ed essere conosciuto, è diverso. Però a livello di calciatori mi sono sempre stati accanto, in questo ambito niente"