Zola: "Maradona mi aveva indicato come suo successore, non era facile..."

vedi letture

Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari, Parma, Napoli e Chelsea ha parlato della sua carriera nel corso di una intervista al Guerin Sportivo, tornando anche si suoi trascorsi azzurri, dove potè imparare da Maradona: "Diego mi ha aiutato tanto, indicava me come suo successore. Sapevo che nessuno poteva riuscire nell'impresa, ma ho dato il massimo. Passaggio non semplice, quindi, però la gente mi voleva bene...".

I tifosi partenopei ti accusarono di "tradimento", quando passasti al Parma...

"Erano molto legati a me e io a loro, lì per li pensarono a una fuga. La verità era ben diversa: il club navigava in cattive acque, così oltre a me cedette Ferrara, Fonseca e altri. Chiari subito che non era stata una mia scelta e tornò il sereno: io amavo (amo) Napoli e Napoli continuò ad amare me".