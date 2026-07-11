Norvegia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: sfida a distanza tra Haaland e Kane
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Hard Rock Stadium di Miami tra Norvegia ed Inghilterra, valido per i quarti di finale. Nella nazionale di Stale Solbakken è inamovibile Erling Braut Haaland al centro del tridente, con Sorloth e Schjelderup ai suoi lati. Sponda inglese, Tomas Tuchel non può rinunciare a Harry Kane per la grande sfida a distanza al centravanti norvegese; sulla trequarti invece agiranno Madueke, Bellingham e Gordon.
Le formazioni ufficiali di Norvegia-Inghilterra:
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup.
Commissario tecnico: Stale Solbakken
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
Commissario tecnico: Tomas Tuchel
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