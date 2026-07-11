De Bruyne non lascia la Nazionale? Indizio dopo le parole di ieri

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Kevin De Bruyne non sembra intenzionato a chiudere, almeno per il momento, la sua esperienza con la nazionale belga. Al termine della sfida persa contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, il centrocampista del Napoli ha lasciato intendere che il suo percorso con i Diavoli Rossi potrebbe proseguire.

De Bruyne apre alla permanenza con il Belgio

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, De Bruyne ha tracciato un bilancio della sua esperienza al Mondiale, sottolineando le difficoltà affrontate negli ultimi anni. "Sono orgoglioso del torneo che ho disputato", ha dichiarato. "So che da me ci si aspetta sempre la giocata decisiva, ma vengo da due o tre stagioni complicate e da un intervento chirurgico importante. A 35 anni sono felice di essere qui, di dare tutto ogni giorno e di rappresentare un punto di riferimento per i tanti giovani della squadra". Alla domanda su un possibile addio alla nazionale, il fuoriclasse belga ha lasciato aperta ogni possibilità: "Non credo che sia stata la mia ultima partita. Adesso, però, ho bisogno di fermarmi e riposare dopo una stagione molto intensa. Poi prenderò una decisione".

Le sue parole a fine partita

Nonostante l’eliminazione, il Belgio esce dal torneo con una prestazione convincente e, secondo De Bruyne, la squadra ha dimostrato di poter competere contro una delle favorite. "Abbiamo disputato una buona partita", ha spiegato il centrocampista in conferenza stampa. "Sapevamo che la Spagna avrebbe avuto più possesso palla, ma abbiamo difeso con ordine e creato anche noi alcune occasioni. Dispiace per il risultato, ma possiamo essere soddisfatti dell’impegno mostrato".